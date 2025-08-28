Кухарук предложил продлить полномочия омбудсмена Югры Натальи Стребковой

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук направил в думу Югры кандидатуру Натальи Стребковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в регионе на новый срок. Как сообщил господин Кухарук в своем Telegram-канале, решение было принято по итогам встречи с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, в ходе которой обсуждались вопросы защиты прав граждан в регионе.

«Заручившись поддержкой Татьяны Москальковой, направил в думу Югры кандидатуру Натальи Стребковой с предложением о ее назначении на должность уполномоченного по правам человека в Югре на новый срок»,— отметил Руслан Кухарук.

Наталья Стребкова занимает должность уполномоченного по правам человека в ХМАО-Югре с 2015 года. По словам губернатора, жители Югры доверяют институту уполномоченного как открытому и доступному каналу обратной связи. Татьяна Москалькова в ходе встречи отметила регион как один из немногих, где полностью ликвидирована очередь на получение для детей-сирот, и высоко оценила работу, проводимую в сфере поддержки военнослужащих и их семей.

Полина Бабинцева