В нижегородском селе снят карантин по сибирской язве

В селе Кекино Воротынского округа Нижегородской области снят карантин по сибирской язве. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», карантин ввели 23 июля из-за сибирской язвы мелкого рогатого скота. Границы угрожаемой зоны были установлены в радиусе 5 км от неблагополучного населенного пункта.

Ограничения отменены с 25 августа, следует из документа.

Владимир Зубарев