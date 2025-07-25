Карантин по сибирской язве ввели в нижегородском селе

В селе Кекино Воротынского округа Нижегородской области зарегистрирован случай сибирской язвы у мелкого рогатого скота в личном подсобном хозяйстве гражданина Тимофеева. Об этом говорится в указе губернатора, опубликованном 25 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно документу, с 23 июля в селе установлен карантин по сибирской язве мелкого рогатого скота, в радиусе 5 км от неблагополучного населенного пункта установлены границы угрожаемой зоны.

В региональном управлении Роспотребнадзора в свою очередь сообщили, что в селе проводятся противоэпидемические мероприятия. Случаев заболевания среди людей не зарегистрировано.

Специалисты управления провели лабораторный контроль объектов внешней среды, организовали подворные обходы с целью выявления больных с признаками сибирской язвы. Также проведена дезинфекция в подсобном хозяйстве, где выявлен случай заражения.

Галина Шамберина