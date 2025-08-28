Полиция задержала петербуржца, стрелявшего в воздух на территории школы

Около половины одиннадцатого утра 27 августа на территории школы № 263, расположенной на Старо-Петергофском проспекте, неизвестный не менее пяти раз выстрелил в воздух из пневматического пистолета, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские задержали 34-летнего местного жителя. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Оружие было изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Маркелов