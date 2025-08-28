Власти Пензы объяснили рекламу MAX через систему оповещения о ЧС

Жительница Пензы выложила ролик, где пожаловалась на рекламу мессенджера MAX через систему оповещения о ЧС. В администрации города объяснили, что рекламное объявление включили «несанкционированно».

«В систему оповещения была несанкционированно добавлена информация о мессенджере. Мы сейчас проводим проверку по данному факту. Благодарим внимательных горожан за то, что заметили этот инцидент»,— заявили в мэрии Пензы Telegram-каналу «Подъем». В администрации отметили, что громкоговорители используются только для информирования жителей по социально-значимым темам.

Сегодня жительница Перьми, блогер Юлия Нет-ТВ, выложила ролик в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на котором видно, что после сообщений администрации по громкоговорителю включается реклама мессенджера. В комментарии для «Подъема» власти города отметили, что блогер «является последователем Светланы Лады-Русь (признана иноагентом)», которая проповедует идеи цифрового нигилизма.