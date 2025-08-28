Для Ярославля и Рыбинска напечатали 19,3 тысяч бюллетеней

В Ярославской области напечатали бюллетени для дополнительных выборов депутатов. В областном избиркоме «Ъ-Ярославль» сообщили, что в Ярославле изготовлено 13 тыс. бюллетеней, в Рыбинске — 6,3 тыс.

Напомним, что 14 сентября в Ярославле будут выбирать депутата муниципалитета восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4 (часть Дзержинского района). Здесь впервые будут использовать бюллетени с дополнительной защитой — микрошрифтом.

«Он не виден невооруженным глазом, рассмотреть его можно только через специальную увеличительную линзу»,— рассказали в избиркоме.

В Рыбинске выборы пройдут в одномандатном избирательном округе №8. Довыборы будут проводиться в связи с прекращением полномочий Виктора Тамарова, которого обвиняли в получении взяток.

Алла Чижова