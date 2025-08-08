Подрядчик оспаривает разрыв контракта на реконструкцию «Центра молодежи» в Ельце

Арбитражный суд Липецкой области приступил к рассмотрению иска ООО «Строительное управление-1» к МКУ «Управление капитального строительства» Ельца о признании недействительным одностороннего отказа от контракта на реконструкцию здания под «Центр молодежи». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Согласно исковому заявлению, контракт между сторонами был заключен в июне 2024 года. Однако уже в декабре того же года заказчик через систему госзакупок уведомил подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. В качестве оснований были указаны низкие темпы работ и непредставление документов, подтверждающих выполнение обязательств. Работы по контракту требовалось выполнить до 15 декабря 2024 года, была произведена оплата на 79,2 млн руб.

Истец оспаривает это решение, утверждая, что приостановка работ вызвана недостатками в проектно-сметной документации, не зависящими от подрядчика. В то же время ответчик настаивает, что процедура отказа соблюдена в полном объеме, а ссылки на дефекты документации несостоятельны, поскольку претензии не заявлялись при подписании контракта. Следующее заседание по делу назначено на 24 сентября.

По данным Rusprofile, ООО «Строительное управление-1» зарегистрировано в Липецке в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания в равных долях принадлежит депутату горсовета Липецка Александру Кофанову и директору Александру Иванову. Выручка в 2024 году составила 66,1 млн руб., убыток — 6,8 млн руб.

В марте 2025 года договор на завершение реконструкции «Центра молодежи» был заключен с местным ООО «Проект №1». Компания снизила начальную цену контракта со 125,2 млн до 122,1 млн руб.

Ульяна Ларионова