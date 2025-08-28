Больше половины участников рынка оплатили сбор в 3% с доходов от интернет-рекламы

Более 60% участников рекламного рынка уже оплатили ежеквартальный сбор в 3% с доходов от интернет-рекламы. Об этом «Ъ» сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

Первые выплаты по итогам второго квартала суммарно принесли в бюджет около 4 млрд руб. Средняя сумма начислений составила 70 тыс. руб., следует из данных РКН. Так, в «VK Рекламе» рассказали, что по итогам второго квартала компания выплатила по сбору 363 млн руб.

Более 4,5 тыс. из 56 тыс. плательщиков внесли корректировки в данные, которые ранее передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), рассказали «Ъ» в Роскомнадзоре. При этом, по мнению представителей МТС AdTech, из-за введения нового сбора рынок может потерять около 10-12 млрд руб. до конца года.

В апреле 2025 года вступило в силу постановление Минцифры, в соответствии с которым компании должны ежеквартально отчислять 3% от своих доходов с интернет-рекламы. Налог взимается через ЕРИР с рекламораспространителей, операторов рекламных систем, посредников и агентов, которые заключили договор с рекламодателем.

