5,77 миллиардов рублей задолженности по бюджетным кредитам списали Удмуртии

Удмуртии списали 5,77 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России. Общая сумма списанных долгов в девяти регионах составила 25,5 млрд руб. В список вошли Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская, Томская области, а также Башкортостан, Ингушетия, Удмуртия и Хакасия.

«По поручению президента действует специальный механизм, который, напомню, позволяет списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали ряд других важных задач. Приняты такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 млрд руб.»,— сказал председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина РФ 28 августа.

В феврале правительство определило параметры списания регионам 1,1 трлн руб. бюджетных кредитов, предоставленных им федеральным центром. Эта сумма может быть «прощена» им в 2025–2029 годах лишь при условии целевого использования высвобождающихся средств: половину субъектам РФ предписано направить на ЖКХ, половину — на целый ряд значимых для государства направлений, включая инвестпроекты.

Напомним, в середине июля премьер-министр республики Роман Ефимов анонсировал сокращение госдолга республики на 12,5 млрд руб. На 1 июня он составлял 66,4 млрд руб. Структура госдолга включала в себя бюджетные кредиты из федерального бюджета — 61,4 млрд руб. (ставки 0,1% и 3% годовых) и обязательства по ценным бумагам — 5 млрд руб. (ставка 10,5% годовых).