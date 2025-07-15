Премьер Удмуртии анонсировал сокращение госдолга республики на 12,5 млрд рублей

Государственный долг Удмуртии сократится на 12,5 млрд руб. в 2025 году, сообщил в Telegram премьер-министр республики Роман Ефимов. Правительственная комиссия одобрила обращение главы Удмуртии Александра Бречалова по списанию задолженности, документы на проверке в управлении Федерального казначейства, добавил он. После этого выйдет соответствующее распоряжение правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В этом году мы планируем списать задолженность республики почти на 6 млрд руб. Кроме этого, планово погасим ценные бумаги и задолженность по бюджетным кредитам еще на 6,5 млрд руб.»,— написал господин Ефимов.

Напомним, госдолг Удмуртии составил 66,4 млрд руб. на 1 июня. Структура госдолга включает бюджетные кредиты из федерального бюджета — 61,4 млрд руб. (ставки 0,1% и 3% годовых) и обязательства по ценным бумагам — 5 млрд руб. (ставка 10,5% годовых).

14 июля правительство РФ объявило о списании задолженности по бюджетными кредитам на 43 млрд руб. для 25 регионов. Удмуртии в этом списке не было. До этого было заключено соглашение об аналогичном списании для трех других регионов — Алтайского края, Ставропольского края и Адыгеи — на 15,6 млрд руб.