«Мечел» приостановил производство нерентабельного коксующего угля

Горнодобывающая компания «Мечел» (MOEX: MTLR) приостановила производство нерентабельных видов продукции и перераспределила ресурсы, исходя из запросов рынка. Среди продукции с низким спросом в компании назвали концентрат коксующего угля.

«В условиях инфляции затрат, крепкого курса национальной валюты и санкционных ограничений экономика угольного бизнеса оказалась под серьезным давлением. В сложившихся условиях мы приняли решение приостановить производство нерентабельных видов продукции», — отметили в отчете компании за второй квартал и первое полугодие 2025 года.

В отчете «Мечел» также привел финансовые результаты за отчетный период. Убыток компании составил 40,5 млрд руб., консолидированная выручка Группы снизилась на 26% и достигла 152,3 млрд руб., EBITDA сократилась на 83% до 5,7 млрд руб. Среди факторов, влияющих на снижение показателям, в компании назвали высокую ключевую ставку Центробанка, высокий уровень долговой нагрузки, ограниченный доступ к внешним рынкам.

В июне гендиректор компании «Мечел» Олег Коржов рассказал, что цены на уголь достигли минимального уровня с точки зрения затрат и уже не станут ниже. В компании прогнозировали, что при самом пессимистичном сценарии годовые отгрузки угля могут упасть на 25%.