Около 8,5 кг наркотиков нашли в доме жителя Всеволожска

Жителя Всеволожского района Ленинградской области задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. В его доме нашли порядка 8,5 кг запрещенных веществ, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Правоохранители изъяли восемь свертков, электронные весы, вакууматор и упаковочный материал. Экспертиза установила, что в них было более килограмма клефедрона. Подозреваемый в 2025 году присоединился к наркосбытчикам, житель Всеволожска занимался хранением, фасовкой, упаковкой и дальнейшим сбытом наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что инспекторы ДПС нашли у выехавшего на встречку петербуржца 54 свертка с наркотиками.

Татьяна Титаева