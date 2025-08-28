Платформа на Соколе не откроется 29 августа

В Ярославле 29 августа не начнет работу железнодорожная платформа на Соколе. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-центре Северной железной дороги (СЖД).

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Накануне региональные СМИ сообщали о старте работы платформы в связи с появлением соответствующей остановки в расписании. Однако в СЖД заверили, что 29 августа платформа не откроется.

«О точных сроках открытия платформы Сокол для остановки пригородных поездов будет сообщено дополнительно через официальные источники ОАО "РЖД", АО "СППК" и министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области»,— подчеркнули в СЖД.

Напомним, что с 1 июля в городе запустили «легкое метро»: к действующим 39 пригородным поездам добавили 10 составов, которые останавливаются на платформах Депо, Липовая гора, Дунайка, Приволжье, Филино и Которосль.

Алла Чижова