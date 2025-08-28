Шведы и финны были против участия российских хоккеистов в Турнире четырех наций

Сборные Швеции и Финляндии были готовы отказаться от участия в Турнире четырех наций, который прошел под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в случае допуска российских игроков. Об этом в подкасте Bleacher Report заявил инсайдер Фрэнк Серавалли.

«Причина, по которой в феврале прошлого года в этом турнире участвовали всего четыре сборные, заключается в том, что команды Швеции и Финляндии ясно дали понять НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA), что они не примут участие в турнире, если будут приглашены россияне», — сказал Серавалли.

Турнир четырех наций проходил с 12 по 20 февраля в Бостоне и Монреале. В нем приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. В финальном матче канадцы в овертайме обыграли американцев со счетом 3:2.

Таисия Орлова