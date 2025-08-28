Доля российских вин превысила 60% в торговле и ресторанах

Доля российских вин на полках магазинов и в ресторанах превысила 60% благодаря развитию отрасли и улучшению качества продукции. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Сегодня более 60% вин на полках магазинов и в ресторанах - отечественного производства, потребители все чаще выбирают российское вин. Одновременно растет выпуск винодельческой продукции. За семь месяцев производство игристых вин увеличилось на 15,8% до 8,7 млн декалитров, тихих вин — на 12,6% до 20,9 млн декалитров»,— говорится в сообщении ведомства.

По словам экспертов, увеличению выпуска способствует развитие виноградарства и расширение площадей виноградников. Винодельческие насаждения занимают свыше 110 тыс. га, из них 86,4 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте.

«В 2025 году планируется заложить порядка 6 тыс. га новых виноградников. Больше всего — в Краснодарском крае, Дагестане, Крыму, Чеченской республике. При этом виноградари начинают активнее работать и с автохтонными сортами»,— сообщает Минсельхоз.

По предварительным оценкам, урожай винограда в России в 2025 году составит около 900 тыс. тонн. В 2024 году сбор достиг 908 тыс. тонн, что стало рекордом для современной России. В 2023 году показатель составлял 882 тыс. тонн.

Вместе с производством развивается этнотуризм. В 2024 году российские винодельни посетили 800 тыс. человек, в 2025 году ожидается свыше 900 тыс. туристов.

