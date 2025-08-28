«Зениту» предложили €35 млн за бразильца Педро

Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» отправил петербургскому «Зениту» запрос о трансфере 19-летнего бразильского нападающего Педро, сообщает FootMercato. По данным источника, команда из ближневосточного королевства сделала первоначальное предложение в размере €35 млн.

Если сделка состоится, трансфер Педро, присоединившегося к «Зениту» из «Коринтианса» зимой 2024 года за компенсацию в €9 млн, станет четвертым в перечне самых дорогих продаж российских клубов. В тройке три других бразильских футболиста: «Зенит» выручил более существенные суммы за Малкома (он ушел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года за €60 млн) и Халка («Шанхай СИПГ», лето 2016 г., €56 млн), а махачкалинский «Анжи» выгодно продал Виллиана («Челси», лето 2013 г., €35,5 млн).

По информации FootMercato, в игроке заинтересован главный тренер «Аль-Иттихада» Лоран Блан. Детали предложенного бразильцу контракта не уточняются. Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается 10 сентября.

На счету Педро, играющего за «Зенит» в основном на позиции вингера, 62 матча за петербургский клуб во всех турнирах. В них он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. В составе команды он по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Арнольд Кабанов