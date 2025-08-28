Беглов «пообщается» с петербуржцами вместо вице-губернатора Полякова

Прямую линию с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым перенесли на другой день. На вопросы жителей Северной столицы 28 августа ответит губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Поляков в личном Telegram-канале сперва сообщил, что запланированный эфир не состоится, его перенесли на другой день. В четверг чиновник анонсировал прямую линию с главой города. Она начнется в 22:00 на телеканале 78. Как и прежде, Александр Беглов ответит на вопросы жителей Петербурга.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Станислав Протасов возглавил комитет по тарифам.

Татьяна Титаева