«Следующий шаг — кооперация»

В Удмуртии создадут фонд развития промышленности (ФРП), который будет предоставлять кредиты, субсидии и иные меры поддержки промпредприятиям и субъектам МСП в сфере обработки. Республиканский кабмин поставил перед региональным минпромторгом республики запустить новый фонд в работу к октябрю 2025 года. Ранее эти функции выполняла микрокредитная организация «Удмуртский фонд поддержки предпринимательства» (МК УФРП). Теперь она сосредоточится на поддержке компаний малого и среднего бизнеса. Своим мнением о региональных фондах с «Ъ-Удмуртия» поделился президент Торгово-промышленной палаты Удмуртии (ТПП УР) Анатолий Ганин.

«Деятельность ФРП России и МК УФРП, как организации, ранее представляющей федеральный фонд в Удмуртии, оцениваю положительно. Фонд работал результативно, льготные займы пользовались спросом, показатели поддержки региональных предприятий росли год от года. Но, чтобы более эффективно применять все многообразие мер поддержки, предлагаемых на федеральном уровне, безусловно, требовалось разделить направления работы с промпредприятиями и субъектами МСП.

Данное решение даст дополнительный толчок к развитию промсектора и позволит более эффективно отстаивать позиции по защите инвестпроектов предприятий республики. Это подтверждается и опытом других регионов. Например, в Ульяновской области при ФРП действует промышленный кластер, где предприятия типизированы по производственным процессам и можно создать кооперационную цепочку.

На сегодняшний день Удмуртия занимает третье место по темпу промышленного роста в России. И перед нашим регионом стоит задача не просто поддерживать предприятия республики через механизмы субсидирования и кредитования, но и идти по пути создания кооперационного кластера, который даст мультипликативный эффект от вложенных средств.

Такое решение даст возможность быстро собрать сложную производственную цепочку и локализовать ее на предприятиях республики, что значительно повысит промышленный потенциал республики.

ТПП Удмуртии уже сейчас работает над созданием такой кооперационной матрицы. Кооперация позволит не только оптимизировать выполнение более масштабных заказов, но и оперативно перераспределять нагрузку в случае перегруженности одного предприятия и простоя другого. Следующим этапом станет создание нейросети, которая сможет предложить заказчику весь путь создания продукта с учетом выполнения промежуточных этапов производства на нескольких региональных предприятиях».