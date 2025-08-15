Промсектору дадут в долг

В Удмуртии приняли решение о создании регионального фонда развития промышленности. Он сосредоточится на кредитовании не только крупных предприятий, но и МСП в отрасли обработки. Ранее эти направления в республике курировала микрокредитная компания «Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства», теперь она будет отвечать за кредитование малых и средних компаний. Эксперты полагают, что создание специализированного фонда для поддержки промсектора позволит решить задачи модернизации производственных мощностей, внедрения новых технологий и диверсификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В регионе создадут некоммерческую организацию «Фонд развития промышленности Удмуртии» (ФРП УР), соответствующее распоряжение правительства региона было опубликовано на сайте кабмина. Новый для региона фонд будет предоставлять кредиты, гранты и субсидии для крупных промпредприятий, а также для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в области обрабатывающих производств.

С декабря 2012 года эту работу в республике курировала микрокредитная компания «Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства» (МК УФРП). После регистрации ФРП она сосредоточится на предоставлении льготных займов для субъектов МСП на сумму до 5 млн руб. по ставке от 8% до 16%.

В региональном минпромторге «Ъ-Удмуртия» сообщили, что с 2017 года МК УФРП в рамках выполнения функций по кредитованию промсектора выдала предприятиям региона 80 льготных займов на сумму свыше 2,8 млрд руб. за счет средств республики и совместного финансирования с ФРП РФ.

Учредителем фонда станет региональный минпромторг. На регистрацию организации в госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) министерству отводится два месяца. Помимо директора, деятельность фонда будут курировать наблюдательный и попечительский советы, а также ревизионная комиссия. На них будут возложены функции управления, надзора и контроля соответственно.

На момент публикации в пресс-службе администрации правительства и главы республики (АГИП) сообщили «Ъ-Удмуртия», что работа над созданием фонда еще ведется, кто его возглавит и когда организация начнет действовать пока неизвестно.

В состав наблюдательного совета вошли председатель регионального кабмина Роман Ефимов, глава республиканского минцифры Михаил Фоминов и сразу три представителя минпромторга Удмуртии — министр Виктор Лашкарев, его заместитель Владислав Забелин и начальник отдела инвестдеятельности Руслан Емельянов.

В региональном минпромторге рассчитывают, что организация нового фонда даст толчок для реализации инвестпроектов в Удмуртии за счет предоставления предприятиям республики «большего объема заемных средств по сниженным процентным ставкам».

На момент создания организации, в ФРП Удмуртии будут действовать три программы:

«Региональные проекты развития» (по ставке до 6,5 % годовых, сроком не более пяти лет, в объеме от 5 до 50 млн руб.);

«Региональные инвестиции» (по ставке 5% годовых, сроком не более пяти лет, в объеме от 5 до 100 млн руб.);

«Региональные проекты лесной промышленности» (по ставке не более 6,5 % годовых, сроком не более трех лет, в объеме от 5 до 20 млн руб.).

Кроме того, ФРП Удмуртии будет предоставлять совместные займы с одноименным фондом России. На данный момент речь идет о четырех программах с суммами заемных средств от 20 до 100-200 млн руб.

«В настоящее время на рассмотрении в ФРП уже находятся четыре заявки на сумму более 120 млн руб.»,— уточнили в региональном минпромторге.

Исполнительный директор удмуртского отделения «Опоры России» Андрей Орлов считает, что создание специализированного фонда поможет региональным предприятиям решить задачи модернизации производственных мощностей, внедрения новых технологий и диверсификации.

«Крупные производства и МСП имеют разные потребности и особенности. Создание отдельного фонда позволяет разрабатывать программы, ориентированные именно на их специфику»,— подчеркнул представитель «Опоры России».

По его словам, отдельный фонд для промсектора способствует более быстрому и прозрачному предоставлению финансовых инструментов, а также позволяет оптимизировать расходы на поддержку отрасли.

Дмитрий Горбунов