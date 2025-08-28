Российским биатлонистам закрыли итальянский рубеж

Россияне, кажется, потеряли шансы выступить в феврале будущего года на зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо в одном из самых заметных видов ее программы. Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о том, что претендовать на участие в ней могут только спортсмены, допущенные к его турнирам. Этого допуска представители России лишены с 2022 года. IBU стал второй структурой, заранее отцепившей их от Олимпиады вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета, после Международной федерации санного спорта (FIL).

Международный союз биатлонистов заранее, по сути, лишил лучших российских биатлонистов (на фото — Эдуард Латыпов) возможности выступить на Олимпийских играх

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Международный союз биатлонистов заранее, по сути, лишил лучших российских биатлонистов (на фото — Эдуард Латыпов) возможности выступить на Олимпийских играх

Международный союз биатлонистов опубликовал данные, касающиеся состояния дел в процессе распределения квот на участие в ближайшей зимней Олимпиаде. Она состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале будущего года. IBU сообщил, что по различным национальным олимпийским комитетам распределены уже 186 из 210 квот. Разыграны в стартующем осенью сезоне, таким образом, будут 24, остающиеся вакантными.

Самым же интересным в документе является уточнение. В нем говорится о том, что претендовать на заполнение вакансий могут только атлеты, «которые допущены к соревнованиям IBU». По сути, оно означает, что лишились возможности отобраться на Олимпиаду российские и белорусские спортсмены. Допуска на международные состязания они были лишены вскоре после начала военной спецоперации на Украине. IBU за прошедшие три с половиной года регулярно рассматривал вопрос об их возвращении на турниры в нейтральном статусе, но всякий раз голосовал против.

Таким образом, отечественные спортсмены, видимо, потеряли шансы выступить в одном из самых заметных сегментов итальянской Олимпиады.

Биатлон давно вошел в число наиболее популярных зимних видов, а о его «удельном весе» неплохо рассказывает количество разыгрываемых биатлонистами комплектов наград — их 11. При этом предыдущая зимняя Олимпиада — пекинская, которая состоялась в феврале 2022 года,— намекала на неплохие перспективы российской биатлонной команды. Она пережила затяжной и глубокий кризис, но в Китае смотрелась вполне боеспособной. Российские спортсмены завоевали одно серебро и три бронзы и несколько раз были близки к золоту.

IBU — вторая подряд федерация, заранее отцепившая россиян от Олимпиады. Первой еще в июне стала Международная федерация санного спорта, которая решение отказать им в допуске объяснила «коллективной ответственностью за поддержание справедливой и безопасной конкуренции».

FIL и IBU фактически проигнорировали позицию Международного олимпийского комитета.

Головная спортивная структура и лично вступившая в июне в должность ее руководителя Кристи Ковентри, заменившая Томаса Баха, предельный срок полномочий которого на президентском посту истек, неоднократно призывали зимние федерации допустить российских спортсменов на Олимпиаду хотя бы в видах, не относящихся к командным игровым, как хоккей, ссылаясь на удачный «парижский формат». В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже они участвовали. Правда, из-за ограничений и нежелания ряда спортивных руководителей соблюдать требования, предусмотренные для приобретения нейтрального статуса, состав российской делегации оказался мизерным — всего 15 человек.

Источник “Ъ” в спортивном руководстве страны отнесся к новости из IBU спокойно, назвав ее «ожидаемой». Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее предупреждал, что на «фантастический прорыв» с точки зрения численности российской делегации на итальянской Олимпиаде «надеяться не стоит». Упрямство зимних федераций он объяснял «традиционно сильным западноевропейским, скандинавским лобби». Пока лишь две из них — Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) и Международный союз конькобежцев (ISU) — санкционировали допуск российских спортсменов на Олимпиаду. Причем ISU до предела сократил их представительство в фигурном катании, считающемся олимпийским хитом. Россию оставили без состязаний парников и танцоров, в сентябрьском отборочном турнире в Пекине за путевки на Олимпийские игры будут бороться лишь одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.

