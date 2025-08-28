Белгородские власти ищут подрядчика для строительства детсада в селе за 261 млн

Министерство строительства Белгородской области объявило электронный аукцион на возведение детского сада в селе Терновка Яковлевского городского округа. Начальная цена контракта 260,9 млн руб., следует информации, опубликованной на портале госзакупок.

Согласно документации, с момента заключения контракта и до 4 декабря 2026 года победитель должен будет построить здание общей площадью 2,8 тыс. кв. м на 180 мест. Источник финансирования — субсидии из бюджета. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.

Подавать заявки на аукцион можно до 4 сентября, итоги подведут 5 сентября.

На прошлой неделе стало известно, что никто не заявился на повторный аукцион по ремонту корпуса школы в липецком Ельце.

Ульяна Ларионова