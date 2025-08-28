В Анапе на стройке ЖК «Хозяин морей» обнаружили античную усадьбу

На территории жилого комплекса «Хозяин морей» в Анапе обнаружена часть древнего поселения. Об этом сообщила директор Черноморского кластера группы компаний ТОЧНО Майя Симдянова.

По ее словам, античные строения найдены возле фундамента планируемой школы, а не на месте возведения жилых зданий. «На проекте работает команда специалистов, они ведут археологические раскопки, делают обмеры, фотографии — в соответствии с законодательством РФ и в нормативные сроки», — отметила госпожа Симдянова.

Керамику, монеты, предметы быта и другие находки, представляющие научный интерес, передали археологам для дальнейшего изучения. Камни без надписей и особых признаков не имеют культурной ценности и останутся на объекте.

Компания планирует бережно перенести строения в другое место на территории комплекса, сохранив их конфигурацию. По договоренности с археологами создадут две экспозиции для общеобразовательной и гончарной школ, которые построят в рамках проекта.

«Мы с уважением относимся к истории места, Анапа для нас — город с богатым культурным и историческим прошлым»,— подчеркнула Майя Симдянова. Она уточнила, что археологические работы не повлияют на график и сроки строительства жилых домов.