Следствие требует арестовать напавшего на московских полицейских мужчину

СКР предъявил обвинение фигуранту дела о нападении на полицейских в Москве. Ему инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следствие будет просить Преображенский районный суд Москвы арестовать обвиняемого, сообщила пресс-служба СКР.

Нападение на правоохранителей произошло 27 августа на Щелковском шоссе. Злоумышленник сначала бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД. После этого мужчина напал с ножом на полицейских, прибывших для задержания преступника.

Обвиняемый дал признательные показания во время допроса. Он рассказал следователям о мотивах преступления.

По данным «Ъ», нападавшим оказался житель Саратова, ранее входивший в ячейку «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). В 2017 году его задержали за подготовку к теракту, а в 2019 году — приговорили к 8 годам колонии. Преступник вышел на свободу в марте этого года.

Никита Черненко