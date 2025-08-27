Одной отсидки террористу не хватило

В столице задержан житель Саратова, бросивший в полицейских сначала бутылки с «коктейлем Молотова», а затем попытавшийся их зарезать. Ранее он входил в ячейку запрещенного в РФ террористического «Исламского государства», отсидел за подготовку терактов почти восемь лет, но, похоже, своих взглядов не изменил. На свободе он провел всего несколько месяцев, и теперь ему грозит очень серьезный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Нападение было совершено около девяти часов утра в среду, 27 августа, неподалеку от автобусной остановки «Хроматрон», расположенной через дорогу от ТД «Щелковский». По словам очевидцев, мужчина подошел к офису ГБУ «Жилищник», возле которого была припаркована полицейская служебная машина, и бросил к подъезду и в сторону автомобиля две бутылки с зажигательной смесью. Он дождался, когда подъедет патруль, и бросился с ножом на прибывших полицейских. Серьезно ранить ему никого не удалось, после чего злоумышленник убежал. Впрочем, поймали его быстро.

Задержанным оказался 25-летний Шеравган Кунджумов (внесен в реестр террористов и экстремистов). Его доставили на допрос в ГСУ СКР по Москве, где было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, до пожизненного заключения).

Впрочем, не исключается, что впоследствии обвинение может быть переквалифицировано на теракт (ст. 205 УК РФ).

У задержанного оказалась богатая биография. В 2017 году он уже оказывался под арестом по делу о терроризме. Тогда сотрудники ФСБ задержали членов ячейки запрещенного в РФ террористического ИГ: Кунджумова, Давлатера Хаджиева, Умеджона Зиеева, Сулаймона Бурхонова и Давронзода Сиевуши (внесены в реестр террористов и экстремистов).

Как рассказывал “Ъ”, версия следственного управления ФСБ заключалась в том, что молодые люди получили от полевых командиров запрещенного террористического ИГ задание подготовить и осуществить теракты в местах массового скопления людей — в торговых центрах и на объектах транспортной инфраструктуры.

Сам Кунджумов, по данным правоохранителей, изготавливал для будущих терактов взрывные устройства, для чего, в частности, приобрел 3 кг взрывчатки. В арсенале ячейки имелись автоматы, пистолеты, гранаты.

Но 10 августа, пользуясь оперативной информацией, схрон нашли силовики, которые быстро вычислили и задержали всех боевиков. Лефортовский суд Москвы фигурантов арестовал. В ходе следствия также было установлено, что члены ячейки вербовали боевиков для участия в военных действиях на территории Сирии.

В апреле 2019 года Московский окружной военный суд (ныне 2-й Западный окружной военный суд) признал фигурантов, в зависимости от роли каждого, виновными в подготовке терактов (ст. 30 и ст. 205), содействии террористической деятельности (ст. 205.1), организации террористического сообщества или участии в нем (ст. 205.4), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 222), незаконном обороте взрывчатки и взрывных устройств (ст. 222.1) и незаконном изготовлении взрывных устройств (ст. 223.1) УК РФ и приговорил к различным срокам лишения свободы.

Больше всех — 17 лет — получил Зиеев, Кунджумову было назначено восемь лет колонии. Позже апелляционная инстанция Верховного суда приговор немного смягчила, уменьшив сроки, в частности, тому же Кунджумову — на три месяца.

Наказание Кунджумов отбывал в колонии №6 в Брянской области. При этом намерения встать на путь перевоспитания он, похоже, не демонстрировал.

По постановлению суда на полтора года он был переведен в саратовскую тюрьму за грубые нарушения режима.

Освободившись весной этого года, он попал под административный надзор в Саратове, где и проживал до последнего времени. Пока неясно, в столицу он приехал специально для совершения нападения на полицейских или планировал совершить с «коктейлями Молотова» какую-либо другую акцию, но не сдержался, увидев стражей порядка. От этого может зависеть и дальнейшая квалификация действий фигуранта.

Александр Александров