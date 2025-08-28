В Ростовской треть ИТ-вакансий предполагает удаленный формат работы

В Ростовской области с января по середину августа 2025 года в ИТ-сфере появилось более 5,5 тыс. вакансий, из которых 1,7 тыс. предполагают удаленный формат. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», после пандемии ИТ-отрасль начала отходить от дистанционного формата. Хотя кандидаты по-прежнему считают его самым удобным, у работодателей преобладает противоположная точка зрения. В России около 200 тыс. вакансий по ИТ-специальностям содержат требование находиться в офисе полный рабочий день, что составляет примерно 65% всех предложений о трудоустройстве.

При этом большинство соискателей (54%) указывают в предпочтениях дистанционный формат. Однако на такие позиции приходится лишь около трети предложений в ИТ-сфере — 32%, или 105 тыс. объявлений.

« В более чем 50% резюме ИТ-специалистов указано желание трудиться именно дистанционно, причем эта доля держится и не снижается с 2022 года. В первом полугодии 2025 года прирост удаленных позиций составил 14%»,— рассказала «Ъ-Ростов» директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Компромиссом в столкновении интересов работодателей и кандидатов часто становится гибридный график, набравший популярность после пандемии. Как допустимый вариант он упоминается в российских вакансиях за 2025 год 69 тыс. раз, что составляет чуть менее четверти всех предложений о трудоустройстве. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Тем не менее сейчас именно гибридный формат, набирающий обороты, выглядит как комфортная точка пересечения, где сходятся интересы и работодателей, и соискателей»,— отметила эксперт.

Валентина Любашенко