FAZ: Моди перестал отвечать на звонки Трампа

Президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в последние недели, но индийский лидер уклонялся от общения, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Adriano Machado / Reuters Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Adriano Machado / Reuters

Газета отмечает, что ранее Дональд Трамп ввел 25%-ные экспортные пошлины на товары из Индии и назвал индийскую экономику «мертвой». По мнению авторов, это могло оскорбить Нарендру Моди, что отражается в его нежелании общаться с американским президентом. Кроме того, пишет издание, заявления Дональда Трампа о развитии отношений с Пакистаном стали одной из причин изменения отношения к нему в Индии.

6 августа Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в 25% на индийские товары за покупку страной российской нефти, увеличив общий тариф до 50%. Он пригрозил расширить меры на других торговых партнеров России. Министерство иностранных дел Индии заявило, что страна «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности».