Правительство одобрило статус ветеранов СВО для добровольцев штурмовых отрядов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, согласно которой добровольцы в штурмовых подразделениях наделяются статусом ветеранов боевых действий на Украине. В тексте проекта отмечается, что ветеранами считаются те бойцы, кто вступил в отряды с 1 октября 2022-го по 1 сентября 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на материалы комиссии.

Правительство одобрило изменения в статьи 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах». Согласно поправкам, статус ветерана или инвалида боевых действий получат также граждане, заключившие контракт с содействующими задачам ВС России организациями. В документах отмечают, что поправки не распространяются на тех лиц, кто вступил в штурмовые отряды по контракту с Минобороны, пишет ТАСС.

Поправки в закон «О ветеранах» последний раз вносили 7 июля. Тогда президент Владимир Путин утвердил статус ветеранов боевых действий на Украине для тех, кто участвовал в разминировании территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей после включения их в состав России.