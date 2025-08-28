Новый лицей в казанском ЖК «Лето» планируют открыть до конца года

Новый лицей № 123 в казанском жилом комплексе «Лето» собираются открыть до конца этого года. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления образования Казани.

26 августа родители учеников узнали, что школа № 123 в ЖК «Лето», рассчитанная на более чем 1200 учеников, не успеет открыться к первому сентября, как планировалось ранее. Управление образования заявляет, что изначально школу собирались достроить в 2027 году. Сейчас стройка почти закончена, однако нужно завершить некоторые работы и получить разрешительную документацию.

«Понимаем, что родители надеялись на открытие школы, и сожалеем о сложившейся ситуации. Все стороны стремятся приблизить дату открытия, прикладывая к этому все силы. Но главное здесь — безопасность детей, а она требует завершения всех процессов и проверок, включая получение необходимых разрешений», — прокомментировало Управление образования.

Как сообщал «Ъ Волга-Урал», подрядчик еще не запросил ввод школы в эксплуатацию. Согласно документации на сайте госзакупок, на строительство выделялось 922 млн руб. Работу планировали закончить до 1 декабря 2024 года.

Ученики, планировавшие перевестись в новую школу в этом году, продолжат обучение в своих старых учебных заведениях. Первоклассники, а также дети из других районов и регионов будут учиться в гимназии № 184, расположенной рядом. Классы уже сформированы, после открытия лицея № 123 ученики вместе с учителями перейдут туда.

Марк Халитов