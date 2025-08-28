Правительство выделило 2,7 млрд рублей на программу «Земский тренер»

Госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» была дополнена новым направлением — «Земский тренер». Целью проекта является привлечение квалифицированных специалистов для работы в сельской местности и городах с населением до 50 тыс.

Как сообщили ''Ъ'' в пресс-службе министерства спорта, на реализацию программы до конца 2028 года правительство выделило 2,73 млрд руб. Средства направят на компенсационные выплаты тренерам, которые должны будут проработать в выбранном населенном пункте не менее пяти лет. По 2 млн руб. получат специалисты, прибывшие в населенные пункты Дальневосточного федерального округа, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Размер выплаты для тренеров, выбравших другие регионы, составит 1 млн руб.

В минспорта считают, что «Земский тренер» позволит ежегодно привлекать на работу в малые населенные пункты более 900 специалистов. Министр спорта Михаил Дегтярев сказал, что программа станет «важным шагом в укреплении спортивного потенциала всей страны».

На данный момент программа реализуется только в регионах Центрального и Дальневосточного федеральных округов. Со следующего года «Земский тренер» начнет работать во всех регионах страны (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). В программе могут участвовать граждане России с высшим или средним профессиональным образованием, заключившие с организацией физической культуры и спорта трудовой договор на полную ставку.

