«В Ростовской области острый дефицит детских офтальмологов»

В первой половине 2025 года российские работодатели открыли около 5 тыс. вакансий для офтальмологов, что на 6% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании платформы hh.ru. При этом в ряде регионов страны наблюдается острый дефицит таких специалистов. В топ-10 регионов с наибольшей востребованностью в офтальмологах вошла и Ростовская область, на которую приходится 2% от общего числа аналогичных вакансий в целом по стране. Свое мнение о том, как можно решить в регионе проблему дефицита кадров в офтальмологии, «Ъ-Ростов» высказал Артем Гуньков, медицинский директор сети глазных клиник ИРИС доктор Олег Кочмала:

Фото: из архива врача Артема Гунькова

«Сегодня дефицит кадров — один из самых болезненных вопросов для всей медицины, и офтальмология не исключение. В целом на рынке есть хорошие офтальмологи, и при желании можно найти сильного специалиста для работы со взрослыми пациентами. Но когда речь заходит о детской офтальмологии, ситуация становится гораздо сложнее. Здесь нужны не только профессиональные знания, но и понимание детской психологии, умение найти контакт с ребенком, терпение и любовь. Таких специалистов очень мало, и именно в этой сфере в Ростовской области мы ощущаем настоящий кадровый голод. По нашим оценкам, речь о десятках востребованных специалистов.

Зарплата — важный фактор, но далеко не единственный. Важно, чтобы врач чувствовал себя частью команды и понимал, что он растет вместе с клиникой. Для этого необходимо инвестировать в современное оборудование, на котором интересно работать, регулярно организовывать обучение, участие в конференциях и семинарах, поддерживать систему наставничества, когда опытные врачи помогают адаптироваться молодым. Когда врач приходит не только за зарплатой, но и за возможностью развиваться и реализовывать себя в профессии, то это надолго удерживает специалиста.

Врачи, открытые к новому, охотно идут в клиники, где есть возможность расти и учиться. Например, у нас в расписание включены регулярные образовательные программы: раз в несколько месяцев специалисты обязательно проходят обучение, знакомятся с новыми методиками, участвуют в семинарах.

На наш взгляд, для того чтобы решать проблему дефицита кадров в офтальмологии, необходима государственная поддержка: включение этого направления в систему профориентации школьников, разработка и внедрение целевых программ обучения в вузах, популяризация медицины как очень важного и престижного дела.

На уровне системы профориентация со школьной скамьи выглядит красивой идеей, но на практике не всегда работает: пока ребенок проходит путь от школы до ординатуры, интересы часто меняются.

Более рабочий инструмент — тесная связка с вузами. В частности, наша клиника сотрудничает с Ростовским государственным медицинским университетом (РГМУ), является одной из баз ординатуры. Начинающие врачи приходят на практику, учатся работать на современном оборудовании, сталкиваются с реальными клиническими случаями.

Это помогает не только сформировать профессиональные навыки, но и показать молодым врачам перспективы в офтальмологии. Для многих именно это становится решающим фактором в выборе будущего места работы.

Врачебное выгорание сегодня не менее серьезная проблема, чем кадровый голод. Важно в клинике изначально так выстроить работу, чтобы она не превращалась в рутину и “отбывание часов”. Врач должен чувствовать себя не винтиком системы, а полноценной личностью».