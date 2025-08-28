Американский гроссмейстер победил по книжке

Один из крупнейших шахматных турниров сезона — Sinquefield Cup в Сент-Луисе, определивший финалистов главной в виде коммерческой офлайн-серии Grand Chess Tour,— запомнится неординарной развязкой. Он завершился тай-брейком. На нем американец Уэсли Со опередил соотечественника Фабиано Каруану и индийца Рамешбабу Прагнанандху, а настичь их в «основное время», выиграв партию заключительного тура, Со помог рискованный дебютный вариант, который он вычитал в книжке, предназначенной прежде всего для любителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский шахматист Уэсли Со

Фото: Denes Erdos / AP Американский шахматист Уэсли Со

Турниром в Сент-Луисе, который давно превратился в очень заметный шахматный бренд, завершился «регулярный чемпионат» Grand Chess Tour (GCT) — главной в шахматах коммерческой офлайн-серии с призовым фондом $1,6 млн. В числе ее постоянных участников нет лидера мирового рейтинга Магнуса Карлсена, предпочитающего офлайну онлайн и приезжающего лишь на отдельные состязания в рамках проекта, но почти все остальные фронтмены вида в нем играют, рассчитывая на попадание в GCT Finals — финальное соревнование для квартета лучших по итогам «регулярки». В этом году он стартует в конце сентября в Сан-Паулу.

Sinquefield Cup, наиболее престижный этап GCT, выиграл шахматист, которого в Бразилии не будет: Уэсли Со не хватило совсем чуть-чуть, чтобы пробиться в топ-четверку. Впрочем, своему успеху он все равно радовался от души. Почему — понятно.

Уэсли Со — очень известный гроссмейстер. Очень сильный гроссмейстер, чей рейтинг однажды даже зашкалил за отметку 2800 — в шахматах она покорялась единицам. Но в последние пару лет он как-то выпал если не из элиты, то из той части, что является ее сливками: громких успехов почти не было, играл часто бледно, в классификации Международной шахматной федерации (FIDE) опустился за пределы первой десятки. И тут — победа на таком мощном турнире, да еще с сюжетом, добавляющим ей привлекательности.

Сюжет и вправду был неординарным. Уэсли Со долго держался поодаль от авангарда, но в концовке прибавил и подобрался к нему вплотную, справившись с отчего-то совершенно невнятным Гукешем Доммараджу. Индиец в прошлом году завоевал титул чемпиона мира, но уже несколько месяцев играет так, что шахматного короля в нем невозможно признать при всем желании. В Сент-Луисе он оказался восьмым. Но в любом случае дело шло к тому, что первого места Со не видать. Перед заключительным туром его на пол-очка опережали сразу два конкурента: Фабиано Каруана и Рамешбабу Прагнанандха. То есть, если Со хотел достать их, ему требовалось обязательно обыграть узбека Нодирбека Абдусатторова. А он хотел, поскольку при определенных обстоятельствах светило даже место в GCT Finals.

Выигрыш «на заказ» у оппонента из первой десятки, пусть белыми фигурами,— задача в шахматах исключительно сложная.

Уэсли Со, решая ее, применил удививший всех комментаторов дебютный вариант — внешне неказистый, который с точки зрения теории и компьютерных движков выглядит, мягко говоря, сомнительным. Теория и движки настаивают на том, что белые, отказываясь от традиционных построений защиты двух коней, наоборот, мешают сами себе.

Оказалось, что Уэсли Со выискал этот вариант в книжке британского гроссмейстера Гавэйна Джонса «Coffeehouse Repertoire 1.e4». В ней описываются всякие рискованные, нестандартные дебютные схемы, которые, по мнению автора, могут смутить чересчур «правильного» соперника. Правда, предназначена она прежде всего для любителей. Но сгодилась и Со, потому что Абдусатторов растерялся, столкнувшись с заготовочкой.

Уэсли Со догнал сыгравших свои партии вничью Фабиано Каруану и Рамешбабу Прагнанандху (они прорвались в Сан-Паулу вместе с французом Максимом Вашье-Лагравом и еще одним представляющим США гроссмейстером — Левоном Ароняном), и тройку, набравшую равное количество очков, распределил по местам тай-брейк в блиц. На нем Со обыграл индийца, а против американца устоял, несмотря на то что в эндшпиле имел на две пешки меньше. «Просто делал ходы»,— улыбался потом Уэсли Со, имея в виду, что в блиц, бывает, этого вполне достаточно: в условиях дефицита времени выигрывающий ход и с парой лишних пешек найти непросто.

