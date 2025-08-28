В Аксайском районе потушили пожар на складе

В х. Красный Аксайского района сотрудники МЧС потушили крупное возгорание складского помещения площадью 800 кв м. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, возгорание произошло на ул. Дорожной. Тушение было затруднено значительной пожарной нагрузкой.

В ликвидации огня участвовали 15 сотрудников МЧС России, которые использовали четыре специализированные машины. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Валентина Любашенко