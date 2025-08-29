От «эмки» до «копейки»: какими авто старше 50 лет управляют клиенты Росгосстраха

Более 3700 водителей страхуют в Росгосстрахе свою гражданскую ответственность для управления автомобилями старше 50 лет, подсчитали в отделе анализа клиентских данных компании.

Большинство машин-долгожителей сошли с конвейера советских автозаводов. Довольно много «копеек» — ВАЗ 2101 первых лет выпуска — до сих пор исправно служат своим владельцами, как и «Волги» ГАЗ 24 и ГАЗ 21, а также «Москвичи» столичной и ижевской сборки. Любителей «Победы» среди клиентов Росгосстраха не нашлось, зато оказалось 29 собственников мечты советского аппаратчика — лимузина ГАЗ 13 «Чайка».

Главный «ветеран» в портфеле Росгосстраха — легендарная «Эмка» ГАЗ М-1, произведенная в 1936 году, когда и стартовал серийный выпуск этой модели. Причем, в пятерке самых «возрастных» авто у клиентов РГС их оказалось сразу три — также у страхователей есть машины 1937 и 1939 года выпуска. В топ-5 попали и раритеты зарубежного автопрома: выпущенные в 1938 году Mercedes-Benz W136 и Opel Olimpia.

Почти четверть водителей, управляющих ретро автомобилями, покупали полис ОСАГО в Москве. Вторым регионом, где среди клиентов Росгосстраха много владельцев «возрастных» машин, стал Башкортостан (6,2%). На третьем месте — Пермский край (4,1%). Далее идут Саратовская, Тюменская, Свердловская и Вологодская области, Татарстан, Московская и Иркутская области.

«Если у человека есть «живая» неколлекционная машина такого возраста, это определенным образом его характеризует как водителя. С большой долей вероятности можно утверждать, что это обладатель высшего водительского класса и длительной безаварийной истории. И, соответственно, имеет право на максимальную скидку при оформлении ОСАГО. Да и коэффициент мощности для старых машин, как правило, ниже, чем у массовой продукции современного автопрома. По нашей статистике, в среднем за годовой полис ОСАГО владельцы машин старше 50 лет платят около 3,4 тыс. рублей. То есть, вдвое меньше средней стоимости «автогражданки» на рынке», — отмечает директор по развитию портфеля ОСАГО Росгосстраха Юрий Стрекалов.

