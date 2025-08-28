Суд приступил к рассмотрению спора о здании в белгородском комплексе НЛМК

Арбитражный суд Белгородской области начал рассмотрение дела по иску АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (СГОК, Белгородская область, входит в группу НЛМК) к администрации Старого Оскола. Компания требует признать право собственности на нежилое здание, находящееся на территории предприятия. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Первое заседание состоялось сегодня, был объявлен перерыв до 2 сентября. Предметом спора стало здание локомотивно-вагонного депо площадью 2,1 тыс. кв. м, расположенное по адресу: Старый Оскол, территория Карьерная промплощадка, 3. В пресс-службе НЛМК «Ъ-Черноземье» в июле пояснили, что объект не зарегистрирован в ЕГРН.

СГОК — одно из крупнейших предприятий по добыче железной руды в РФ. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции, по собственным данным, составляет 18%. ГОК производит железорудный концентрат и окатыши. Продукция СГОК в основном потребляется Новолипецким металлургическим комбинатом, основной площадкой группы НЛМК. Промышленные запасы руды СГОК — около 5 млрд т. По данным Rusprofile.ru, выручка АО «Стойленский ГОК» за 2024 год составила 166 млрд руб., чистая прибыль — 86 млрд руб.

Ульяна Ларионова