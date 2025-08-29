Т-Фиеста: как зарождаются сделки на рынке капитала

В разгар августовского затишья на террасе штаб-квартиры T-Space на Белорусской царило оживление. Здесь Т-Банк собрал более 150 участников российского рынка капитала, включая представителей свыше 70 компаний-эмитентов и 50 институциональных инвесторов. Поводом обзавестись контактами и, как принято говорить в индустрии, прокачать свои софт-скиллы стала «Т-Фиеста» — летняя вечеринка в итальянском стиле.

Ароматы лимонов, музыка, которая переносит к морю, коктейли, игра в бочче, мастер-класс по лимончелло... Все это стало социальным клеем для диалога между теми, кто создает спрос, и теми, кто обеспечивает предложение. Именно в таком треугольнике «эмитент — организатор — инвестор» рождается интерес к публичным компаниям.

Развлекательная программа вплетала в себя и бизнес-составляющую. В игре томбола с вопросами о бизнесе Т-Банка звучали цифры: 5 млн инвесторов (треть ликвидности Мосбиржи); 35% оборота физлиц на рынке акций; 100 размещений облигаций, организованных с начала 2025 года; 13 сделок IPO — с 2022 года; 5 корпоративных программ мотивации на базе ESOP-решения Т-Банка.

А пока московское небо окрашивалось в закатные тона, в диалогах гостей зарождались совместные идеи. Этому помогали атмосфера и качественный нетворкинг.

Игроки в бочче получили книгу «Ценообразование IPO и SPO» — практическое руководство, основанное на опыте команды Т.

Кульминацией вечера стало выступление управляющего директора по рынкам капитала Т-Банка Антона Малькова. Он вышел на сцену не в роли топ-менеджера, а как вокалист и гитарист своей группы.

«Рынок инвестиционного банкинга — это не только сухие цифры. Это еще и доверие, эмоции и общность. Ведь в конечном счете, бизнес делают люди, а людям помимо дивидендов и купонов, иногда очень нужны просто хорошие эмоции и правильная компания», — отметил Антон Мальков.