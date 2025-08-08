Собянин: в Москве одновременно строятся 17 станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сейчас в столице одновременно строятся 17 станций метро. Часть из них войдут в состав будущей Рублево-Архангельской линии и Бирюлевского радиуса.

Рублево-Архангельская линия пройдет от «Москва-Сити» за МКАД. На участке будут пересадки на МЦК и БКЛ, а также на «Солнцевскую», «Филевскую», «Арбатско-Покровскую» линии метро. В мэрии обещали, что первые станции ветки будут открыты в 2026 году, какие именно — не уточняли.

Также власти столицы продолжают строить Троицкую ветку. Планируемый к открытию в сентябре 2025 года участок включает четыре станции: «ЗИЛ» и «Крымская» с пересадками на МЦК, «Академическая» с пересадкой на Калужско-Рижскую линию, а также станцию «Вавиловская». К 2030 году на ней появится еще шесть станций: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

Бирюлевская линия соединит «ЗИЛ» с «Бирюлево». В ее состав войдет десять станций, три из них — «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» — уже начали строить. Запуск Бирюлевской линии будут проводить в два этапа. Четыре станции, участок «ЗИЛ»—«Курьяново»,— в 2028 году, участок «Курьяново»—«Бирюлево» с шестью станциями — в 2030 году.

Согласно стратегии развития Москвы до 2030 года, в столице в эти сроки должны открыться до 40 станций. В 2024 году были открыты восемь станций, включая «Потапово» на Сокольнической линии и два участка новой Троицкой линии.

Полина Мотызлевская