Венгрия назвала командира ВСУ, которому запрещен въезд из-за атак на «Дружбу»

Венгрия запретила въезд командиру Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, уточнил политической директор венгерского премьера Балаж Орбан. По утверждению венгерской стороны, военнослужащий причастен к атакам на нефтепровод «Дружба», из-за которой возникли были приоставлены поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Изначально о запрете командиру ВСУ на въезд в Венгрию и все государства Шенгенской зоны сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Однако его имя он не называл. Подробности позднее уточнил Балаж Орбан изданию 444.hu. Основанием для запрета Будапешт посчитал «угрозу для национальной безопасности».

Роберт Бровди — этнический венгр родом из Закарпатской области Украины. Он возглавил Силы беспилотных систем летом 2025 года. Петер Сийярто уточнял, что у украинского военнослужащего есть венгерское гражданство.

Венгрия трижды в этом месяце заявляла об ударах ВСУ по нефтепроводу «Дружба»: 13-го, 18-го и 22 августа. В связи с этим была приостановлена прокачка нефти в Венгрию и Словакию (она была восстановлена 28 августа). Еврокомиссия получила письма от венгерских и словацких властей с просьбой предотвратить подобные инциденты в будущем. Брюссель назвал «Дружбу» критически важным объектом для энергетической безопасности ЕС.

Лусине Баласян