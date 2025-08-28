Венгрия запретила въезд командиру ВСУ из-за атак на нефтепровод «Дружба»

Венгрия запретила въезд на территорию страны и в целом в Шенгенскую зону командиру подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого считает ответственным за удары по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Имя военнослужащего он не назвал.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В ответ на недавние украинские удары по нефтепроводу "Дружба" венгерское правительство решило запретить командиру военного подразделения, которое несет ответственность за атаки, въезд в Венгрию и во всю Шенгенскую зону»,— написал Петер Сийярто в соцсети X. Он подчеркнул, что удар по «Дружбе» — «атака на суверенитет Венгрии», поставившая под удар энергетическую безопасность страны.

22 августа венгерские власти сообщили о третьем за месяц ударе по нефтепроводу «Дружба», из-за чего поставки российский нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены. Подача нефти восстановлена с 28 августа. Украинская сторона не признавала причастность к атакам. При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что «существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии». Будапешт посчитал это грубой угрозой.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Недружбенные действия».

Лусине Баласян