На «Кинопоиске» вышел документальный фильм «Кубок Гагарина. Верить в мечту»

28 августа в каталоге онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» появился документальный фильм «Кубок Гагарина. Верить в мечту». Картина рассказывает о событиях финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В минувшем сезоне КХЛ ярославский «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии до четырех побед команда со счетом 4:1 обыграла челябинский «Трактор».

О событиях финала рассказывают главные тренеры клубов Игорь Никитин («Локомотив»; ныне возглавляет московский ЦСКА) и Бенуа Гру («Трактор»). В съемках приняли участие форварды «Локомотива» — самый ценный игрок play-off Александр Радулов и автор «золотого» гола Максим Шалунов. Своими эмоциями также поделились игроки «Трактора» — вратарь Зак Фукале, в межсезонье перешедший в минское «Динамо», и форвард Максим Шабанов, который продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».

Отмечается, что зрителей ждет «не просто хроника, а погружение в эпицентр событий благодаря эксклюзивным кадрам». Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов подчеркнул, что такие фильмы создаются, чтобы «сохранить наследие и эмоции самого яркого сезона в истории КХЛ для будущих поколений болельщиков».

С 23 по 26 августа в Москве состоялся III Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc, в рамках которого был показан «Кубок Гагарина. Верь в мечту». В номинации «Оригинальный герой» победителем был признан нападающий «Локомотива» Александр Радулов.

Таисия Орлова