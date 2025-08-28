Следственный комитет проверяет гибель краснодарца в горах Кабардино-Балкарии

Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике проводит процессуальную проверку по факту гибели альпиниста в Черекском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 27 августа трое альпинистов совершали подъем на вершину. Во время восхождения группа попала под обвал камней. Житель Краснодара 1957 г. р. получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Двух других участников восхождения с различными повреждениями эвакуировали спасатели.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о том, что в горах Кабардино-Балкарии погиб экс-президент федерации альпинизма Кубани.

Валентина Любашенко