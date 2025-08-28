Акции Nvidia дешевеют, несмотря на рост прибыли в полтора раза

Nvidia отчиталась о росте продаж и прибыли во втором квартале года, однако котировки акций производителя полупроводников после публикации отчетности снизились на 2%.

Выручка компании по итогам квартала составила $46,7 млрд, что на 56% лучше прошлогоднего результата. А чистая прибыль производителя выросла на 59% — до $26,4 млрд ($1,08 на акцию). Оба показателя оказались чуть лучше прогнозов аналитиков. Более того, собственный прогноз компании по выручке в третьем квартале также оказался лучше ожиданий аналитиков, опрошенных LSEG,— $54 млрд против $53,1 млрд.

Снижение же котировок акций вызвала публикация отчетности подразделения центров обработки данных. Выручка от этого бизнеса хоть и продолжает расти ($41,1 млрд, +56% по сравнению с прошлым годом), но второй квартал подряд не дотягивает до уровня прогнозов.

Отдельно компания сообщила, что во втором квартале не поставляла чипы H20 в Китай, однако заработала $180 млн на продажах этих чипов за пределами КНР. В апреле этого года правительство США запретило Nvidia поставлять H20 в Китай. В начале августа генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и заключил с ним сделку. Компания может возобновить поставки в Китай, но теперь 15% дохода от продажи чипов на китайском рынке Nvidia будет отчислять государству.

Кирилл Сарханянц