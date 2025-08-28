Площадь лесного пожара в Геленджике после падения БПЛА выросла до 17 га

К тушению лесного пожара в Геленджике привлечен самолет Бе-200, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

«Воздушное судно помогает наземной группировке бороться с огнем на 17 гектарах в районе села Криница», — говорится в сообщении. Всего к ликвидации возгорания привлечены более 100 специалистов и 27 единиц техники. В состав наземной группировки входит сводный отряд из Республики Адыгеи и курсанты академии МЧС. Также к месту выдвинулась аэромобильная группировка МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар на территории Геленджикского лесничества вспыхнул после ночной атаки БПЛА в регионе. Сотрудники МЧС эвакуировали 23 человек с пляжа в районе села Криница. О пострадавших не сообщалось.