Число доступных предложений в новостройках Петербурга в августе снизилось на 12%

По итогам августа текущего года общее количество предложений в новостройках городов-миллионников РФ сократилось на 2,9% по сравнению с июлем. Наибольшее снижение объема предложений отмечено в Санкт-Петербурге (-12%), Краснодаре (-9,4%) и Уфе (-7,6%). Такие данные 28 августа предоставили «Ъ-СПб» аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

При этом в августе относительно июля медианная стоимость кв. метра на первичном рынке в среднем по российским мегаполисам увеличилась на 1,3%, составила 190 тыс. рублей. В Петербурге этот показатель в августе достиг 283 тыс. рублей — на 1,0% выше, чем месяцем ранее, отмечают эксперты рынка.

Помимо города на Неве, миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (472 тыс. руб./кв. м), Казань (243 тыс. руб./кв. м), Нижний Новгород (195 тыс. руб./кв. м) и Уфа (178 тыс. руб./кв. м).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в июле объем сделок по продаже жилья в новостройках Петербурга упал на 33%.

Андрей Цедрик