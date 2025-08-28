Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин присвоил звание «гвардейский» полку из Ростова Великого

Почетное наименование «гвардейский» присвоено 6-му инженерно-саперному полку. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Звание присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Полк входит в состав 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии. В соединение полка входит войсковая часть, дислоцирующаяся в Ростове Великом Ярославской области, сообщил глава округа Андрей Шатский.

Алла Чижова

Новости компаний Все