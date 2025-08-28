Путин присвоил звание «гвардейский» полку из Ростова Великого
Почетное наименование «гвардейский» присвоено 6-му инженерно-саперному полку. Указ подписал президент России Владимир Путин.
Фото: пресс-служба президента РФ
Звание присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Полк входит в состав 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии. В соединение полка входит войсковая часть, дислоцирующаяся в Ростове Великом Ярославской области, сообщил глава округа Андрей Шатский.