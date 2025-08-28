На участке трассы Сарапул—Воткинск начали укладку асфальтобетона

Дорожники начали укладку асфальта на трассе Сарапул—Воткинск протяженностью 4,6 км, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Работы ведутся на участке от региональной дороги Воткинск—Чайковский до поворота на село Перевозное.

«По дороге Сарапул—Воткинск проходит школьный маршрут. Порядка сорока детей из четырех населенных пунктов каждый день ездят на занятия в село Перевозное. При этом данный участок дороги доставлял всем немало проблем. Здесь слабые грунты и в весенне-осенний период было большое пучинообразование. В это время большегрузам приходилось снижать скорость вплоть до остановки, до смещения на встречную полосу. Зимой движение на этом участке шло очень медленно»,— рассказал начальник управления ЖКХ администрации Воткинского района Сергей Пикулев.

Подрядчик демонтировал старый переезд через железнодорожные пути, на данный момент ликвидирует многочисленные пучины. Обновлено около 30% дорог. На объекте работают порядка 30 специалистов и 25 единиц техники. На участке введено реверсивное движение со светофорным регулированием.

Заместитель главного инженера подрядной организации «Радонеж Дорожные Конструкции» Сергей Довбня рассказал о деталях ремонта дороги. «К работам подходим кардинально. Полностью отфрезеровали дорожное покрытие, укрепляем основания дороги методом холодной регенерации. Выполнено около 80%. Начали укладывать нижний слой асфальтобетона. Гарантия на данный участок дороги составит пять лет»,— отметил специалист.

Работы выполняются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ранее был завершен дорожный ремонт на Окружной Ижевска на участке от Якшур—Бодьинского тракта до проезда Тепличного, включая кольцевую развязку, общей протяженностью 7 км.