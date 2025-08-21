Завершен ремонт участка Окружной Ижевска протяженностью 7 км

В Ижевске завершен ремонт Окружной дороги на участке от Якшур—Бодьинского тракта до проезда Тепличного, включая кольцевую развязку, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Протяженность объекта — почти 7 км.

Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (ИДЖ). Подрядчик «Радонеж Дорожные Конструкции» отфрезеровал на участке старый асфальт, уложил два слоя асфальтобетона, укрепил и отсыпал обочины, организовал водоотведение. У нерегулируемых пешеходных переходов были установлены искусственные неровности и новые дорожные знаки, нанесена разметка. На участке вблизи Якшур—Бодьинского тракта появился новый остановочный комплекс с автопавильоном, к остановке СНТ «Ручеек» выполнили подходы со стороны микрорайона «Орловское».

«Хоть и приходилось стоять в пробке в некоторые загруженные периоды, видно, что достаточно быстро провели объемную и качественную работу <...> К остановке у микрорайона “Нагорный” сделали долгожданный подход. Это важно, потому что подойти к остановке от жилых массивов было невозможно»,— поделился председатель общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Тайгаров.

Продолжаются работы на перекрестке у СНТ «Ошмес» протяженностью 360 м. Завершается капремонт за счет регионального дорожного фонда. Будет организовал выезд из «Орловского», который ранее жители пытались отсыпать самостоятельно (по предписанию ГАИ его ликвидировали).

«Готовность объекта уже превышает 80%. Здесь организованы полосы разгона и торможения. Осталось установить стационарное освещение, светофор, барьерное и пешеходное ограждения, новые автопавильоны, а также завершить установку дорожных знаков. В следующем году обновление этой трассы продолжим. В планах ремонт участка от Ягула до Воткинского шоссе. Также в районе выезда из населенного пункта Хохряки планируем выполнить капитальный ремонт перекрестка по подобию того, который сейчас завершаем у СНТ “Ошмес”»,— сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов. Работы планируется завершить до конца сентября.