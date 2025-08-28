Возбуждено дело о даче взятки экс-министру здравоохранения Кузбасса

В Кемеровской области возбудили уголовное дело о даче взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ) бывшему главе регионального минздрава. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе кузбасского управления ФСБ России.

По информации ведомства, в марте 2025 года подозреваемый в интересах индивидуального предпринимателя передал министру здравоохранения Кузбасса 120 тыс. руб. Взятка предназначалась за заключение договоров на поставку медизделий в одно из учреждений здравоохранения Кемерова. В квартире подозреваемого следователи провели обыск, изъяв свыше 1 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь» в июне суд по ходатайству следствия санкционировал арест бывшего министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрия Беглова. Против экс-чиновника выдвинули обвинение в получении взяток от поставщика медизделий.

Илья Николаев