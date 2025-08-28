Прибыль производителя Absolut и Jameson упала более чем на 5%

Сегодня один из крупнейших в мире производителей алкогольной продукции французская компания Pernod Ricard сообщила, что по итогам 2025 финансового года, который у компании закончился 30 июня, ее продажи во всем мире сократились на 3%, а прибыль — на 5,3%.

Компания отметила, что основное снижение произошло на рынках США, Китая и остальной Азии. В США продажи упали на 6%, в Китае — на 21%, в Азии — на 4%. Также сократились продажи в Европе (–2%). В то же время рост показателей отмечен в таких странах, как Индия, Канада, Бразилия и Япония. Эксперты отмечают, что продажи и экспорт алкогольной продукции сейчас испытывают негативное воздействие от тарифных войн администрации Дональда Трампа и общей тенденции снижения потребления алкоголя в ряде стран и среди представителей более молодого поколения.

В число брендов Pernod Ricard входят такие, как Absolut, Jameson, Chivas Regal, Glenlivet Scotch, Ballantine’s, Beefeater, Malibu, Kahlua, Havana Club, Martell, Ararat и др. Компания предупредила, что в первом квартале 2026 года, который начался 1 июля, она, скорее всего, продолжит испытывать негативное воздействие рыночной неопределенности из-за импортных пошлин США. При этом Pernod Ricard ожидает, что затем ей удастся приспособиться к ситуации и показатели должны пойти вверх. После публикации годовой отчетности и прогноза на 2026 финансовый год акции Pernod Ricard выросли в цене на 4%.

Евгений Хвостик