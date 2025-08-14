Потребление алкоголя в США упало до рекордно низкого уровня

54% опрошенных американцев заявили, что они употребляют алкоголь. Это рекордно низкое значение с 1939 года, когда стали проводиться такие опросы. Такие данные представила опросная компания Gallup. Для сравнения, в 2024 году 58% американцев ответили, что пьют алкоголь, а в 2023-м — 62%. Прошлый минимум 55% был достигнут в 1958 году.

Потребление алкоголя различается по возрастным группам. Лишь 50% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет сказали, что они пьют его, при 56% в группах от 35 до 55 лет и от 55 лет и старше.

Кроме того, все больше американцев считает, что даже умеренное употребление алкоголя наносит вред — так заявили 53% опрошенных против 45% годом ранее и 28% в 2015 году.

Как отмечает профессор эпидемиологии Колумбийского университета Кэтрин Кис, хотя опросы не являются достаточно надежным показателем, так как люди иногда занижают уровень потребления алкоголя, другие данные также свидетельствуют, что его потребление сокращается.

Gallup провела опрос по телефону в июле, в нем приняло участие около тысячи человек.

Яна Рождественская