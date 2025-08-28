Путин встретился с губернатором Саратовской области Бусаргиным

Президент Владиимр Путин принял в Кремле губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Тот рассказал о социально-экономической ситуации в регионе и возрождении речных перевозок. Также они обсудили меры поддержки участников военной операции.

Господин Бусаргин рассказал, что в органах региональной власти создана должность замминистра по патриотической работе, ее занял участник СВО. Аналогичные должности ввели в муниципалитетах. В регионе трудоустроено 496 участников военной операции, а местный филиал фонда «Защитники Отечества» получил более 14 тыс. обращений. Кроме того, в области создан первый региональный музей СВО.

Губернатор напомнил, что Саратовская область вошла в число девяти регионов, где модернизируют трамвайную сеть. В регионе ремонтируют четыре маршрута протяженностью 67 км. По словам Романа Бусаргина, пассажиропоток уже вырос вдвое. Помимо этого в Саратовской области спустя 30 лет снова запустили речные перевозки, регион уже получил два судна, еще два поступят в декабре. По итогам года планируется перевезти 12 тыс. пассажиров, в 2026-м — 70 тыс.

Господин Путин обратил внимание, что в Саратовской области за прошлый год сократился объем строительных работ. «По 2024 году у нас есть незначительное снижение. Оно связано с сокращением ипотечного кредитования. Но мы подтянем... в этом году»,— ответил губернатор (цитата по сайту Кремля).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, анонсируя предстоящую встречу, назвал Саратовскую область важным регионом. В прошлый раз Владимир Путин встречался с Романом Бусаргиным в июле 2023 года. Тогда губернатор попросил денег на расселение аварийного жилья и скоростные трамваи, а также предложил производить в Саратове беспилотники.